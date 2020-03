Premier League’il on plaan, kuidas hooaeg lõpuni mängida

The Telegraphi andmetel on Premier League’i bosside peamine eesmärk, et järgmine hooaeg saaks avapaugu planeeritud ajal, sest siis poleks rahaline löök klubidele nii suur. Käimasolev hooaeg on koroonaviiruse leviku tõttu peatatud 30. aprillini, kuid paljud asjatundjad arvavad, et see kuupäev lükkub kaugemasse tulevikku.

Kuna suvel toimuma pidanud Euroopa meistrivõistlused on juba järgmisesse aastasse lükatud, näeb Premier League ideaalset lahendust panna punkt tänavusele hooajale suve esimeses pooles. Plaan on mängida järelejäänud üheksa mängudevooru kuue nädalaga, vahendab Eurosport.

Kui kriis pole juuni alguseks lahenenud, on märkimisväärne võimalus, et mängud toimuvad tühjade tribüünide ees, aga see avaldab negatiivset finantsmõju klubidele, kellel on keerulised ajad ja piletitulul on oluline roll.

Inglismaa kõrgliiga liider on 29 mänguga 82 punkti kogunud Liverpool. Sisuliselt on Jürgen Kloppi juhendatav meeskond meistritiitli kindlustanud, sest teisel kohal olev Manchester City on 28 mänguga teeninud 57 punkti.

Liverpool on Inglismaa meistriks kroonitud 18-korda, kuid eelmine triumf pärineb hooajast 1989/1990. Inglismaa edukaim klubi on 20-kordne meister Manchester United.