Koondist esindanud indialane aitab Kuressaares võidelda koroonaviirusega: arstina on see minu ühiskondlik kohus

Venkatasubramanian on pärit India suurlinnast Mumbaist ning lõpetas möödunud suvel Tartu Ülikooli arstiõppe. Tohter suundus seejärel residentuuri intensiivravi erialale.

«Tulin appi, sest see on arstina mu ühiskondlik kohustus,» ütles varem Kuressaare haiglas praktikal olnud Venkatasubramanian, kes lisas tagasihoidlikult, et ei oota selle eest mingit tänu ega kiitust.