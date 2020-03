Lappi: Tänakule allajäämine innustas Ogier´d karjääri jätkama

M-Sporti piloot, mullu koos Ogier´ga Citroenis sõitnud Lappi arvas, et tema endine tiimikaaslane riputab sõidukindad varna, ent nii ei läinud. Kuus korda järjest tiitli võitnud, kuid siis Tänakule alla jäänud prantslane liitus hoopis Toyotaga.

«Olin üllatunud, et Seb ka sel hooajal rajale tuli. Olin üsna veendunud, et ta lõpetab,» ütles Lappi Autosportile. «Paistab, et Tänakule MM-tiitlit kaotamine innustas teda karjääri jätkama.»