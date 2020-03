Latvala andis mõista, et FIA ja Promoter elavad WRC-sarja osas õhulossis

Soomlase hinnangul on hooaja teise poole kalender väga tihe ning sügisesse pole võimalik ühtegi võistlust nihutada. «Tõele au andes näib see faktide ilustamisena,» ei saa ta aru Rahvusvahelisest autoliidust FIA ega MM-sarja turunduspoole eest hoolitsevast WRC Promoterist.

MM-sari jätkub kõige varem juuli keskel Keenias, kuid koroonakriisi tõttu pole see kivisse raiutud. Augusti alguses peaks toimuma Soome etapp, kuid selle peakorraldaja Jani Backman tõdes hiljuti, et võistluse ärajäämine pole võimatu.

Küll ringlesid Mehhikos rallipargis kuulujutud, et aprilli lõpus toimuma pidanud Argentina MM-etapp lükatakse oktoobri või novembri lõppu. Samas on see vaid spekulatsioon. Latvala lükkab kuulujutu kindlalt ümber, kuna logistiliselt oleks see sisuliselt võimatu.

Tänavu seni vaid ainult Rootsis kihutanud Latvala pidi katkestama tehnilise probleemi tõttu, tänu millele andis Toyota talle asendusralliks Sardiinia. Kuna see ilmselt ei toimu, sõidab soomlane hooaja teises pooles ilmselt ainult kodumaal ja Walesis. Samas on see parem kui mitte midagi!