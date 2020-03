Maicel Uibo: jõusaal pandi kinni, aga pargis ja parklas saab trenni ära tehtud

«Edasised plaanid on natuke hägused – siin võib ju iga päeva midagi uut toimuda ja muutuda. Praegusel hetkel mina isiklikult liigutan ringi ja hoian keha aktiivsena, rääkis Uibo Vikerraadiole antud intervjuus .

Hetkel sihib eestlane augusti lõpus Pariisis algavat EMi. «Nii see plaan peaks olema,» ütleb Uibo.

Koroonaviirus on üksjagu mõjutanud ka USAs ja Bahamal harjutava põlvaka treeningplaane ja -tingimusi. «Staadion, jõusaal pandi meil pärast eelmist reedet kinni, ehk see nädal oleme teinud [trenni] täielikult pargis põhimõtteliselt. Meil on mõned kangid ja kettad ja saame n-ö jõusaali parklas enam-vähem ära tehtud.