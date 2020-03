Serbia olümpiakomitee president: väärime inimkonnana seda, mis praegu toimub

«Inimkonnana väärime seda, mis praegu toimub. Loodus lihtsalt maksab meile kätte. Mõelge korraks: kliimasoojenemine, pühapaikade rüvetamine, tuumakatsetused, meie tarbimisviisid, pidev kaevandamine. Ajasime ise emakese Maa vihaseks ja nüüd ta näitab, et on meist kõigist tugevam,» sõnas endine korvpallilegend kodumaa meediale.

Küll leiab neljakorde Euroliiga võitja, et koroona tõttu oskavad inimesed sporti taas rohkem hinnata. «Viirus näitab väga hästi, kui palju vaesem elu on ilma spordivõistlusteta. Olen seda sama lauset kuulnud juba sadadelt inimestelt. Me kõik maksaksime praegu, et midagi näha. Praeguses olukorras näeme väga hästi, et sport ongi puhas meelelahutus, mitte enam enda tervisest hoolimine,» lausub 2017. aastal kohaliku olümpiakomitee pealikuks saanud Maljkovic.