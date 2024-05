Toyota pani Rovanperäle pinged peale

Portugali rallile on suursoosikuna startimas just Rovanperä, kes on seal viimasel kahel aastal triumfeerinud. Toyota rallimeeskond ootab valitsevalt maailmameistrilt kolmandat järjepanust võitu, ent konkurendid seda kindlasti lihtsaks ei tee. Näiteks andis Hyundai meeskond testikatsel korraliku avalduse, kui kolm paremat aega välja sõideti.