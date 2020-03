Kodukarantiinis istuv Tänak: seda pole küll ilus öelda, aga täitsa naudin seda hetke

«Hetkel läheb meil veel hästi. Ise teen ka nalja, et huvitav, kaua see olukord kestab. Pole harjunud abikaasaga nii kaua koos olema,» alustas Janika humoorikalt, «aga pigem on mul isegi lihtsam: Ott võtab lapsed õue ja saan rahus toas toimetada.»

«Õnneks on meil õues palju ruumi ja kuna käes on kevad, siis on hoovis ja metsas omajagu toimetusi,» võttis Ott sõnajärje üle. Koroonakarantiini ei veeda Tänakud mitte kodusel Saaremaal, vaid hoopis Raplas, kus tegemisi tõepoolest jagub.

«Oleme siin alles esimest kevadet, seega tööd on omajagu: meil on siin oma metsake, mida üritame korrastada. Kõigepealt tuleb võsast läbi närida, puid päris ei lõhu, aga katsume metsale natukene valgust anda, et see saaks taas kavama hakata. Lastel on käed otsa kasvanud ja jalad kannavad, seega nemadki saavad abis olla. See siin pole päris korterielu, kus tuled ja oled, vaid vajab hoolt, hoolitsust ja kaasamõtlemist. Siin on väga palju tööd vaja teha, et see kunagi päriskoduks saaks, aga see meie eesmärk on,» jätkas Ott, kes pole viimased kaks nädalat koduhoovist kaugemal käinud.

«Ega mind pole kusagile kutsunud. Seda pole võib-olla ilus öelda, aga täitsa naudin seda hetke. Varem pole nii olnud, et saaksin kaks nädalat perega koos olla ilma, et peaksin midagi tegema. Tuleb näha positiivset poolt,» jätkas valitsev maailmameister.

Abikaasa Janika sõnul pole Ott kõiki rallimõtteid siiski peast pühkinud. Ka saarlane ise tunnistas, et tegeleb ikkagi võidusõiduasjadega, et olla valmis selleks, et kui üks hetk normaalsus taastub, siis on nad tiimiga kohe valmis kohe rallikarussellile peale hüppama.

Millal see aga juhtub, on praegu vara öelda. Praegu on kindel, et Argentina, Portugali ja Sardiinia võidukihutamised on edasi lükatud, ehk kõige varem saaksid ralliässad taas WRC-autosse istuda juuli keskpaigas Keenias. Kas see ka nii läheb, on praegu vara öelda.

«Täna pole mõtet mõelda, et mis saab või tuleb. Tuleb elada tänases päevas ja anda endast parim, et suudaksime viiruse levikut takistada,» jätkas Ott, kes ennast kuidagi spetsiaalselt sõiduvormis ei hoia.

«Tänaseks on piisavalt autoga sõidetud, et ei pea seda treenima ja harjutama. Väike paus võib tulla isegi kasuks, kuna tekitab rohkem nälga, mistõttu sel hetkel, kui saab uuesti sõitma hakata, on isu seda suurem,» leidis praegu vaid traktori seljas istuv Hyundai mees.