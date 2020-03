Kriis lajatab serviti: 112-aastase ajalooga vutiklubi pakkis pillid kotti

Niisugusest otsusest teatas aegade jooksul üheksal korral (esmakordselt 1928, viimati 2017) Slovakkia jalgpallimeistriks tulnud Žilina. Pressiteates rõhutatakse, et klubi põhiline sissetulek tuli mängijate müügist. Seoses koroonakriisiga on aga selge, et lähiajal on üleminekuturg külmunud olekus. Euroopa hooajad seisavad ning pole selge, millal neid saab jätkata.