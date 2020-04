Ahastuses tennisist: meil pole mingeid sääste, kuidas peaksime hakkama saama?

Grussia tennisist Sofia Šapateva on üks nendest, kes võib peagi rahahätta sattuda. «Mul jagub küll raha toidu jaoks, kuid lisaks pean ka arveid maksma. Arvan, et paljud loobuvad tennisest täielikult, sest kõik nende säästud kuluvad ellujäämise peale. See on ala tulevikku silmas pidades väga suur murekoht,» vahendab uudisteagentuur PA valgepalluri sõnu.

Maailma 375. reket ei kõnele aga ainult enda eest, vaid juhib tähelepanu tennisemaailma varjatud poolele. Kuigi esisaja mängijad võivad erinevatelt (suur)turniiridelt tõesti peoga krõbisevat kokku kahmata, siis edetabelis tagapool olevad mängijad näevad tihti ränka vaeva, et ots-otsaga kokku tulla.

«Olen rääkinud paljude kolleegide ja sõpradega ning küsinud neilt, mis saab edasi? Edetabelis tagapool asetsevatel mängijatel pole mingeid sääste. Teenimegi igapäevast elatist turniiridel käies, kuid praegu pole see võimalik. Aga keegi ei muretse meie pärast,» jätkas parimal puhul maailma edetabelis 186. kohal paiknenud Šapatava.

Et olukorda parandada hakkas grusiin koguma allkirju, et saata seejärel erinevatele tenniseorganisatsioonidele (ITF, ATP, WTA) ettepanek valgepallureid mingilgi määral rahaliselt toetada.

«Enamik tennisiste vajab neid igakuiseid sissetulekuid. Mõned võivad küll pool aastat ilma hakkama saada, kuid enamik kindlasti mitte. Olukord on keeruline ja me vajame lahendusi,» sõnas ettepanekule oma allkirja andnud Bruno Soares.

Kaua koroonaviirusest tingitud mängupaus kestab, on praegu vara ennustada. On neid, kes loodavad, et olukord leebub suve alguseks, kuid ka neid, kes arvavad, et tänavu enam rahvusvahelist tennist ei mängita.