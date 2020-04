Hispaania kõrgliiga valmistub hooaja taaskäivitamiseks

La Liga outsustas 12. märtsil peatada hooaja kaheks vooruks, kuid hiljem pandi kogu hooaeg teadmata ajaks pausile. Nüüd on sellest möödunud mõned nädalad ja liiga juhtkond jõudis järelduseni, kuidas keerulises olukorras ikkagi mängudega jätkata saaks.

Tegemist on neljaetapilise protsessiga. Esmalt tuleb mängijad ettevalmistada individuaalseks treeninguks, millele järgneks kaheksaliikmelistes gruppides töötamine ja viimaseks kogu võistkonnaga harjutamine. See võtab meeskondadel aega 15 päeva.

Hispaanias on olukord üsna täbar ja sealne kuningriik kehtestas karmi eriolukorra. Inimestel on keelatud üle kogu riigi tänavatel liikuda, erandid tehakse ainult erakorralistes olukordades. Hispaanias on tuvastatud koroonaviirus enam kui 104 000 inimesel ja surmajuhtumeid koguni 9387.