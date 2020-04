Itaalia vutiklubi president: meil visatakse siin laipu veoautokastidesse, aga UEFA mõtleb ikka vaid rahast

Itaalia jalgpalli kõrgliigas viimast kohta hoidva Brescia presidendi Massimo Cellino sõnul poleks tänavuse liigahooaja taaskäivitamisel enam mõtet. See on juba niikuinii prügikasti visatud, kuid nüüd tuleb olla hoolas, et sama ei tehtaks ka järgmise hooajaga. Seda aga UEFA tema hinnangul veel ei mõista.