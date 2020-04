Tellijale

Juha Kankkunen teeb näo, et ta on nördinud. «See Peugeot võtab sisse vaid 210 km/h,» kurdab autoralli neljakordne maailmameister, kaval muie suunurgas, ajakirjanikele oma muret ning osutab oma isikliku automuuseumi ühele eksponaadile.

Jyväskylä suursõit läheneb ning Laukaa küla suur poeg on kutsunud oma sünnikohta külla meediamaailma esindajad. Ainsa välismaise väljaandena on kohal «Postimees». «Ah Eestist või,» Kankkuse hääletoonis kõlab äratundmisrõõmu, «Tallinn ja Haapsalu on minulegi tuttavad kohad.»