Venemaa suusajuht Johaugi ülevõimust: see on kõigi aegade suurim mõistatus

«Venemaa naiste suusakoondise sportlastel puudus enesekindlus. Tekkis tunne, et meie naissuusatajad läksid stardijoonele kaotusemõtetega,» ütles Venemaa suusajuht Soome rahvusringhäälingule. «Johaugi täielik ülevõim pole murdmaasuusatamisele kasulik. Olen kindel, et kõik ülejäänud sportlased, kes lähevad starti, pingutavad ainult teise koha nimel. See on väga halb olukord,» lisas Välbe.

31-aastane Johaug oli tänavusel hooajal mõne erandiga konkurentidele püüdmatu, edestades sarja üldarvestuses teise koha saanud norralannat Heidi Wengi koguni 811 punktiga. Kolmas oli venelanna Natalja Neprjajeva, kes kaotas omakorda Wengile 341 punktiga.

Tänavusel hooajal ei olnud just palju tavadistantse, kus Johaug ei kerkinud poodiumi kõrgeimale astmele. Kuid näiteks hooaja viimasel võistlusel see juhtus: rootslanna Frida Karlsson võitis 30 km ühisstardist klassikasõidu Johaugi ees. Välbe hinnangul oli see lihtsalt tööõnnetus. «Johaug kaotas Karlssonile ainult seetõttu, et tal olid halvad suusad,» arvab Välbe, kuid ei saa aru, miks on Johaugi ülevõim mäekõrgune.

Therese Johaug. FOTO: Hanninen/Newspix24/SIPA/Hanninen/Newspix24/SIPA

«Ma ei saa aru, kuidas saab keegi suusatada kogu aeg nagu robot. See on kõigi aegade suurim mõistatus. Tema edu teiste ees on nii suureks kasvanud. Võib-olla on Johaug leidnud imelise treenimismeetodi. Sel juhul võiks Johaug seda teistega jagada. Tal endal oleks palju huvitavam, kui tal oleks konkurente,» rääkis Välbe.

Kuigi rootslannad, 20-aastane Karlsson ja 22-aastane Ebba Andersson, on lubanud, et Johaugi valitsemisaeg saab peagi läbi, ei usu Venemaa suusajuht, et norralannal tekib lähiaastatel konkurente. «Võib-olla keegi alistab Johaugi ühel võistlusel, kuid arvan, et järgmised kaks aastat kuuluvad talle.»