VIDEO ⟩ Eesti võrkpallitreener teeb eriolukorra ajal lapsega kodustes tingimustes trenni

Meresaar rääkis volley.ee-le, et koroonaviirusest tingitud olukord paneb rohkem pingutama ja annab võimaluse ka uusi oskusi õppida.

«Meie pere on kenasti hakkama saanud, esmaspäevast reedeni on üsna kindel päevaplaan ja rutiin, lastel on koduõpe, ise püüan ka tööd teha. Lisaks kodus söögi tegemine ja muud majapidamistoimetused, ei saa öelda, et hakkaks «hulluks» minema, alati on millegi kallal nokitseda ja seni on tegevust jätkunud. Oleme otsinud ka vaiksemaid metsaradu ja kodust natuke väljas käinud, koduõues saab õnneks palli mängida, korteris elavatel inimestel on olukord kahtlmata raskem,» kirjeldab endine mängumees enda kodust olukorda.

Meresaar on SK Duo noortele teinud kodustes tingimustes treenimiseks videoid, et sporti ära ei unustataks ja end võimaluste piires vormis hoitaks. Ta tõdeb, et esimesed viis videot tulid ilma suurema pingutuseta, ent mida edasi, seda rohkem tuleb nuputada.

«Alguses väga palju ei pidanud pead vaevama, algul tegin lihtsamaid harjutusi ja nädala lõppu ka ühe võistluse. Nüüd kuuendat tehes tuli juba rohkem internetist otsida ja mõelda, et ka kogenum mängija saaks mingit kasu. Ma ei tea, kui paljud neid laiemalt kaasa teevad, aga endal on põnev uusi asju proovida, saab ise ka targemaks. Ja kuidagi on ju vaja oma palk ka praegu välja teenida, ei kujuta ette, et istuksin niisama ja midagi ei teeks. Mul on õnneks kodus olemas vahendid ja 10-aastane võrkpallipoiss ka, kellega saan neid asju teha.»

Klubi lastega ja lapsevanematega suheldakse tihedalt, infot on vaja edastada palju. «Meili teel saadame pidevalt infot ja lastega suhtlen Facebooki grupis ka. Loodan, et kodus neid trenne ka tehakse, tagasiside võiks lastelt olla suurem, samas mõistan, et koduõppe ajal on ka kooliasjad internetis ja seda suhtlust seal palju. Ehk ei jõuta lihtsalt anda tagasisidet. Suuremad treenijad saavad vast ise aru, et vaja on liigutada ka praegu ja ei istu niisama diivanil,» rääkis treener.