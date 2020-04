Kas Hyundai rikkus Rootsi rallil reegleid? Adamo: mõned inimesed on nii rumalad

WRC3 klassi arvestuses tuli Rootsi ralli võitjaks Hyundai sõitja Jari Huttunen. Võistlusjärgsel kontrollimisel selgus, et soomlase autol oli detail, mis ei olnud kooskõlas homologatsiooninõuetega, kirjutab portaal DirtFish.

Hyundaile määrati 10 000 euro suurune trahv, kuid konkurentide hinnangul pääses Lõuna-Korea tehasetiim liiga lihtsalt, sest Huttunen sai selge eelise teiste sõitjate ees. «See on jama,» ütles Adamo. «Mul on hea meel, et inimestel on aega maha istuda ja sellistele asjadele mõelda. Kui mingi detail on suurem, siis tavaliselt on see ka raskem. Mõned inimesed on nii rumalad,» lisas Hyundai juht.

«Olukord on väga sirgjooneline. Tarnija tegi eksimuse, kui muutis tootmisplaani ja meie ei arvestanud sellega. Oleksime pidanud seda kontrollima, kuid kuna tarnija on tuntud ettevõte, siis usaldasime nende kvaliteeti. Me ei oleks tohtinud seda teha,» rääkis Adamo.