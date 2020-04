Puhkus läbi: Müncheni Bayern alustas treeningutega

Et liiga restardiks valmis olla, alustas Bayern ka treeningutega. Kuni eilseni oli Saksamaa klubidel harjutamine liiga poolt keelatud. «Treeningud toimuvad valitsuse ettekirjutisi järgides,» kirjutas klubi pressiteates.

Bayern rõhutas, et treeningud on avalikkusele suletud. «Selleks, et koroonaviiruse levikut pidurdada, palume fännidel treeningkompleksi juurde mitte tulla,» teatas Bayern.