Numbrimaagia ⟩ Kes on Kalev/Cramo kõige suurem reisisell?

Eriolukorrast tingituna on reisimine välisriikidesse praegu enamjaolt peatatud ja mittesoovitatav, mistõttu on just hea aeg lugeda kokku riigid, mida oled juba külastanud. Nõnda talitas ka valitsev Eesti korvpallitšempion Kalev/Cramo, kelle suurimaks reisiselliks osutus peatreener Roberts Štelmahers.