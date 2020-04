Malcolm Wilson: on ainult üks viis, kuidas M-Sport pääseb finantssurmast

Koroonakriisi tõttu pole M-Sport pidanud veel töötajaid koondama, küll on vähendatud koha peal töötavate inimeste arvu rohkem kui 200lt 54 peale. Nad töötavad isolatsiooni nõudeid järgides töökojas, et saata Euroopa turule R5- ja R2-masinaid.

«Tahame, et koondamine oleks viimane võimalus. Töö on meie prioriteet ja tahame, et kui kriis läbi saab, saavad kõik jätkata. Aga selles ongi probleem: meil pole aimugi, millal pandeemia lõpeb,» rääkis Wilson DirtFishile.

Hyundai juht Andrea Adamo ütles intervjuus Debroodplankile, et rallitiimid kaotavad praegu tohutult raha ja kriisi majanduslik mõju on võimas. «Arvan, et järgmisel aastal on olukord kriitiline, kuna autotootjatel on väga raske anda mootorispordiosakondadele samasugust eelarvet nagu tänavu.