VIDEO ⟩ Prantsusmaal karantiinis viibiv koondislane võib kodust lahkuda vaid neljal põhjusel, kuid treeningtingimused on head

Ta lisas: «Me elame sellises resort-hotellis, kus meil on õnneks väga palju ruumi teha sporti ka ilma selle tõendita. Nii et mul on siin tingimused päris head, arvestades, et on karantiin. See on ka üks põhjustest, miks otsustasin eelmisel kuul mitte Eestisse naasta.»