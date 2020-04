Traagika: noor jalgpallur suri füsioteraapiaseansi ajal

O Guarany está de luto. Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes. O atleta estava compondo o elenco atual do clube. Sua partida nos deixa consternados. Só temos a agradecer lembrar com carinho o empenho de Tiago e a ótima relação construida nos meses de convivência no Estrela d'Alva. Desejamos muita força para a família de Tiago. Descansa em paz, Cortes.

