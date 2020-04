Video ⟩ 13 miljonit vaatamist kolme tunniga: Ronaldo kodusest treeningvideost sai tõeline hitt

Üles filmitud klipist on näha, et kõhulihaste harjutuse lisaraskusena kasutab portugallane enda lapsi, kellele säärane roll mõistagi meeltmööda tundub olevat.

Ootuspäraselt sai videost kohe suur sotsiaalmeediahitt: seda vaadati kolme tunni jooksul pea 13 miljonit korda. See on ka ootuspärane, sest Portugali jalgpallitähel on Instagramis 212 miljonit jälgijat, mida on rohkem kui ühelgi teisel inimesel.