WRC sarjas kaalutakse selleks hooajaks formaadi muutust

WRC sarjas on seni ametlikult edasi lükatud kolm etappi (Argentina, Portugal, Sardiinia). Juulis toimuma pidanud Keenia ralli kohta ametlikku otsust tehtud veel pole.

«Ma ei usu, et me suudame kõik rallid sel aastal ära pidada. Siin tuleb kaaluda kahte erinevat aspekti. Esiteks on logistiliselt raske ülemererallisid hooaja teise poolde uuesti planeerida,» sõnas Matton portaalile DirtFish.

«Samuti pole meil ees tervet pilti. Peame teadma, milline seis on Keenia, Uus-Meremaa ja Jaapaniga. Meil on igalt riigilt erinev informatsioon. Praegu peame võtma mõtlemisaega, et otsustada, kas saata konteinerid üle mere,» jätkas Matton.

FIA rallidirektor möönis, et Euroopa etappide uuesti planeerimisega on lihtsam lugu, kuid valmis tuleb olla ka formaadi muutuseks. «Peame Portugali ja Itaalia ralli puhul võib-olla formaati muutuma, et mahutada etapid kalendrisse. Nii saaks lühema ajaga rohkem rallisid pidada.»