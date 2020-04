Räikkönen virtuaalsetest võidusõitudest: ma pole huvitatud

Soomlase sõnul ei ole koroonakriis tema pereelu märkimisväärselt muutnud. Ta päevad mööduvad enda kahe lapsega tegeledes ning tagasi rajale ta veel ei kipu. Õigupoolest pole Vormel 1 hooaeg tegelikult veel alanudki. Kogu karavan sõitis küll Austraaliasse Melbourne'i kohale, kuid viimasel hetkel otsustati hooaja esimene etapp siiski ära jätta. Räikkönen lendas aga koju tagasi juba enne, kui võistluse lõpetamisest ametlikult teatati. Kas endisel Ferrari piloodil oli mingit siseinfot?

«Võib-olla oli, võib-olla mitte,» andis Räikkönen Itaalia väljaandele Corriere Della salapärase vastuse. «Mis seal enam vahet on? See on ju möödas. Usun, et kokkuvõttes oli etapi ära jätmine ainuõige otsus,» hindas Räikkönen.

Praegu Alfa Romeo ridadesse kuuluva soomlase sõnul ei muuda koroonaviirus tema tulevikuplaane. Ta vastab nagu alati, et jätkab sõitmist seni, kuni ta on motiveeritud ja see pakub talle rõõmu.