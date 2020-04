Bundesliga on valmis 9. mail jätkama, kuid vajab valitsuse luba

Kuigi Bundesliga on valmis jätkama, sõltub kõik Saksamaa valitsusest ja kohalikest omavalitsustest. Seetõttu ei saa Seifert kindlalt öelda, et liigajalgpall naaseb 9. mail.

«See ei ole meie kätes, kuid oleksime 9. mail valmis jätkama. See tähendab, et oleme valmis ka hiljem taasalustama,» ütles Seifert ning lisas, et Bundesliga prioriteet on 2019/20 hooaeg kindlasti lõpuni mängida.