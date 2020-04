Ott Tänak: minu esimene ralli lõppes nelja kilomeetriga

Milline oli sinu esmamulje Hyundai i20 Coupe autost?

Olin positiivselt üllatunud. Auto oli kohe kiire. Uude autosse istumise suurim murekoht on see, et me ei tea, kuidas masin erinevatele seadistuste muutustele reageerib või kuidas üldse autot seadistada.

Kui vanalt rallit sõitma hakkasid?

Olin 16-aastane. Eestis on see miinimum vanusepiir ralli sõitmiseks.

Milline on sinu lemmikralli?

Soome.

Kes on sinu lemmiksõitja minevkust ja olevikust?

Kõik suured sõitjad olid minu iidoliks. Praegusest ajast meeldis mulle meeskonnakaaslasena koostööd teha Sebastien Ogier’ga.

Milline oli sinu esimene ralliga seotud õnnetus?

Karjääri alguses oli mul liiga palju väljasõite. Tegelikult on mul sellele lihtne vastata – minu esimene ralli lõppes neli kilomeetrit pärast starti.

Kui saaksid sõita mõnes teises autospordi sarjas, siis millises ja miks?

Võib-olla rallikrossis. See on lühike ja tundub, et seal on lõbusad autod.

Kuidas võrdleksid Toyotat ja Hyundaid? Kuidas erineb kiirus ja tunnetus?

Tunnetus on täitsa erinev, aga auto on kiire. Loodetavasti kiirem kui Yaris.

Kas eelistad sõita valges või pimedas?

Valges.

Kas Hyundaiga sõitmine on muutnud kuidagi ka sinu sõidustiili?

Sõidustiili pole ma muutnud. Hooaeg on seni olnud lühike ja me pole väga palju sõita saanud, kuid õnneks oleme saanud autot proovida kõikidel teekatetel. Praegune paus on hea analüüsimaks, mida oleme näinud ja mis meid ees ootab. Loodetavasti saame peagi tagasi autorooli. Aga ei, sõidan jätkuvalt sama stiiliga.

Oled sa mõelnud, mida teed pärast rallisõitjakarjääri lõppu?

Väga mitte. Vaatame, mis saab, kui üks hetk on aeg karjäär lõpetada.

Kas sa kardad midagi?

Ilmselt kardame kõik midagi. Kuid mitte midagi sellist, millele ma iga päev mõtleks.

Milline on Historic klassi kõige ägedam auto?

Ford Focus 03.

Kas sa oskad vene keelt?

Ma ei räägi vene keelt.

Milliste füsioterapeutidega oled koostööd teinud?

Mul on neid pragu tegelikult kaks. Eestis teen tööd Tarmo Tiitsiga ning võistlustel Kardo Kõresaarega.

Milline on sinu lemmikpaik maailmas?

Uus-Meremaa ja Maldiivid.

Kas jälgid ka muud sporti?

Jah, võib-olla rohkem tennist ja vormel 1. Jälgin ka teisi spordialasid, mida eestlased harrastavad. Olen tegelikult kõigi Eesti sportlaste fänn. Otseülekandeid ei saa ma palju jälgida, kuid hoian tulemustel silma peal.

Milline oli sinu esimene auto?

Audi A80

Kas sul on mõni rituaal, mida enne rallit teed?

Pakin oma asjad kokku.

Kuidas sa rallideks valmistud?