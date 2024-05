Neuville avaldas, mis talle Portugali rallil enim tuska valmistab

Seni sõidetud nelja MM-etapiga on Neuville näidanud kõige stabiilsemat minekut ning tänu sellele on ka punktitabelit juhtimas. Tema edu on Elfyn Evansi ees kuus punkti. Samas tähendab praegune edu Portugalis suuresti kohutavat avapäeva, kuna teda ootab suurem teepuhastamine. Vähemalt sedasi näitab praegune ilmaennustus, kui rääkida Portugali ralli avapäevast.