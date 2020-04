Kummaline soovitus Saksamaalt: jalgpallurid peaksid müüris seistes distantsi hoidma

Tegu on Saksamaa sotsiaalministeeriumi ettekirjutisega, teatas väljaanne Spiegel. Mängijate kantavad maskid oleksid spetsiaalselt sportimiseks mõeldud, et need joostes ja hüpates näo eest ära ei tuleks. Kui nii aga juhtub, tuleb mäng automaatselt peatada. Lisaks tuleb kaitsemaske vahetada iga 15 minuti järel ning jalgpallurid ei tohi neid käega katsuda.