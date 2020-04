VIDEO ⟩ M-Sport ja Toyota ei igatse Tänakut taga, Adamo tooks Evansi Hyundaisse

Vestlus juhtinud Colin Clarki sõnutsi laekus enam kui sada küsimust, millest osad välja valiti. Toome teieni valiku mõnest põnevast arutelust, mida võistkonna juhid välja käisid.

Kas koroonaviirusest tekkinud segaduse tõttu oleks tarvis tänavu rallide formaati muuta, et aasta lõpuks võimalikult palju võistlusi ära pidada?

Mäkinen: «Arutelusid ja mõtteid on olnud igasuguseid. See on väga raske küsimus. Palju rallisid on ilmselt raske tänavu pidada, sest paremate selgitamiseks läheb vaja pikka nädalavahetust. Reisimine võtab samuti palju aega. Üks paremaid variante oleks ilmselt kahe lähestikuse võistluse pidamine ilma pikema pausita.»

Millener: «Peame olema ettevaatlikud, et rallitraditsioonid päris pea peale ei pöörduks. Samas oleme väga ootamatus olukorras. Nii Rootsis kui ka Mehhikos tuli juba mööndusi teha. Peame ikkagi teatud kilometraaži täis saama. Lühemad päevad pole paha mõte. Lihtsalt pidevalt ühest kohast teise liikumine pole eriti kasulik. Palju oleneb sellest, kuidas erinevad riigid kriisist välja tulevad. Mõne nädala pärast võiks asi selgemaks saada.»

Adamo: «Peame reaalsusele otsa vaatama: olukord pole hea. Me ei tea, kuidas pandeemiast väljatulemine kujuneb. Kindlasti saab olulise löögi ka majandus. Muidugi tahaksime ralliga jätkata, aga see pole kõige tähtsam valdkond. Lisaks peame juba mõtlema ka järgmisele hooajale, sest kindlasti läheb raskemaks kui seni olnud.»

Kas praegu, mil majanduses valitsevad segased ajad, on hea aeg nii ruttu minna üle hübriidtehnoloogiale (alates 2022)?

Adamo: «See on ilmselt kõige raskem küsimus. Praegusel ajal pole miski kindel. Samas võib uus tehnoloogia autotootjaid keerulisel ajal aidata. Kui kulud liialt suureks ei lähe, võib sellest tulu lõigata. Aga nagu Itaalias öeldakse siis: «Mamma mia!» See on väga kompleksne teema.»

Mäkinen: «Toyotal on hübriidtehnoloogia osas juba korralik kogemus, oleme WEC-sarjas selliste masinatega võistelnud. Oleme valmis, et uuendustega kaasas käia ja see ka WRC autodele tuua. Hübriidtehnoloogia on kindlasti autoralli tulevik. Meil on erinevaid mõtteid ja võimalusi, et edukalt edasi minna.

Millener: «Arvan, et pole tark hübriidtehnoloogiale üleminekut pausile panna. Teame, et tänavune ja järgmine aasta tulevad rasked, aga 2022 on veel kaugel. Loodetavasti hakkavad maailmas asjade paremuse poole minema. Kui nüüd peatuda ja asjad edasi lükata, siis võib lõpuks olla veel keerulisem uut tehnoloogiat rakendada. Praegu, kui võistlusi pole, saab arendustööga tegeleda.»

Kui saaksite napsata ühe sõitja teisest tiimist, siis kelle endale tooksite?

Adamo: «Arvan, et [Elfyn Evans]. Sest mul pole raha, et [Sebastien] Ogier´le maksta.

Millener: «Kuna Evans läks ära, siis meil oli Ogier´ga kaks suurepärast aastat. Kui ta tahab tagasi tulla, siis võtame te meeleldi vastu. Tema puhul polnud kunagi enne rallit kõhklust: kas läheb hästi või halvasti? Ta oli alati väga stabiilne ja professionaalne.»

Mäkinen: «Olen praeguse rivistusega üdini rahul. Ma ei vahetaks kedagi. Ootan juba väga järgmist rallit.»