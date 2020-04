VIDEO ⟩ Drelli ea- ja tiimikaaslane läheb NBA draftis tõenäoliselt kaubaks

Veebrurari keskel 20. aastaseks saanud kamerunlane on täna kolmandat elukümnendit alustavast Drellist vaid kahe kuu jagu vanem. Eboua hooaeg läks tiimi- ja eakaaslasest veidi paremini ning temast räägitakse drafti kontekstis kui üsna kindlast kaubast.

ESPN-i drafti pingereas on Eboua 53., paljud usuvad, et teises ringis osutub ta valituks. Eelkõige nähakse teda number «nelja» positsioonil liikuva, mitmekülgse kaitsemängija ja tugeva lauavõitlejana. Kuigi järeleaitamist vajavad mitmed elemendid, tuuakse välja, et ta alustas korvpalliga alles 14-aastaselt. Seda arvestades jagub potentsiaali kõvasti.