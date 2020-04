Asümptomaatilise jalgpalluri õudne kuu: kolm koroonatesti, kolm positiivset tulemust

Uuele proovile järgnes paar nädalat hiljem kolmas test, mis oli jälle positiivne. Kuigi koroonaviirus pole karantiinireegleid järginud Sportiellot maha jätnud, on mängija asümptomaatiline ehk ta pole tundnud ühtegi viiruse sümptomit.

Küll tegi ta 90 minutit kaasa Valencias peetud avakohtumises. Kuna koroonaviirus on laastanud ka Hispaaniat, arvavad mängijale lähedal seisvad allikad, et Sportiello nakatus just seal.