VIDEO ⟩ Eesti jalgpallikoondise peatreener töötas karantiini ajal välja uue mängufilosoofia

On olemas palju võimalusi, kuidas Eesti jalgpalli arengut edasi mõjutada. Koostöös jalgpalliliidu koolitusosakonna tehnilise direktori ja ühe koondise abitreeneriga on käsil küllaltki oluline projekt, et töötada noortekoondistele välja põhjalikum ja konkreetne uus mängimise filosoofia. See on mahukas töö. Sinna läheb energia. Loodetavasti saab seda varsti ka platsil proovida.»