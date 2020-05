Siim-Sander Vene enda tulevikust: praegu on keeruline midagi ennustada

Vene käis saapamaa kõrgliigas Varese särgis platsil tänavu 19 kohtumises, kus tema keskmisteks näitajateks jäid 10,8 punkti, 4,2 lauapalli ja 2,3 korvisöötu. Millise meeskonna särgi tõmbab ta aga selga järgmisel hooajal, ta praegu öelda ei oska.

«Situatsioon on nii teistsugune ja keeruline, et midagi praegu ennustada või mõelda on suhteliselt raske,» tunnistas Vene.

«Ei tea võistkonnad, mis nendest päris täpselt saab, mis eelarved neil on või mis liigat keegi mängib. Mingi järjestus küll pandi, aga kui paljudel on võimekust [järgmisel aastal] Euroopat mängida? Igapäevaselt saab lugeda itaalia meediast, et mõeldaks erinevaid variante: kas suurendada leegionäride limiiti või tõmmata see täiesti maha. Igast erinevaid mõtteid liigub.

See on aeg, kus saab äkki mingit suunamuutust teha: kas mängida 16 või 20 võistkonnaga? Erinevaid variente ja ideid liigub. Enda koha pealt midagi mõelda või unistada on suhteliselt keeruline. Olukord maailmas on nii keeruline ja teadmatust on nii palju, et täna pole mõtet selle üle heietada,» sõnas Vene.