Vabavõitleja peatas kodutu jalalöögiga: ta üritas mind millessegi nakatada

«Naine istus bussipeatuses pingil ja nägi väga halb välja. Nagu kodutu või midagi sellist. Mulle tundus, et ta oli mingit aine mõju all ning ta nägu oli midagi täis. Võib-olla oli see veri, mida ma nägin,» alustas Rockhold «Submission Radiole» olukorra meenutamist.

«See oli metsik. Ma ei oodanud seda üldse. Jalutasin ju lihtsalt oma koeraga ja mõtlesin omi mõtteid, kuniks too naine minu suunas jookma hakkas. Ta lihtsalt kargas püsti ja karjus «aaaarrgh». Seejärel hakkas ta klimpi kurku tõmbama justkui kavatsenuks minu suunas sülitada. Ilmselt tahtis ta mind hirmutada sellega, et nakatab mind millessegi, arvas Rockhold.

«See kõik juhtus nii kiiresti, et ma ei jõudnudki mõelda. Arvan, et ta oli laksu all. Aga ma ei suuda siiani uskuda, et ma pääsesin sellest olukorrast ilma, et ta oleks mind puudutanud. Kompasin ennast kärmelt läbi ja panin seejärel kohe ajama,» sõnas ameeriklane.