Segane uuring löödi pea peale: võrkpall pole ikkagi koroonaajal kõige ohtlikum ala

Võrkpall on küll nakkusohtlik, kuid mitte see kõige-kõigem.

Itaalias ja ka maailma spordimeedias on palju kõneainet tekitanud Torino polütehnikumi uuring, millest väideti, et võrkpall on üks kõige nakkusohtlikumaid alasid üldse. Nüüd selgub, et päris nii ikkagi pole.