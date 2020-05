M-Sport võib järgmise rallitalendi otsingul sukelduda virtuaalmaailma

Eelmisel kümnendil debüteeris WRC-sarjas (ja kihutas enam kui ühel MM-etapil) kokku 30 pilooti, kuid vaid üks neist – Ott Tänak – osutus piisavalt küpseks, et maailmameistriks tulla. Nüüd on pealekasvavate sõitjate arv aga hakanud vähenema, mistõttu ongi Milleneri sõnul õige aeg vaadata virtuaalmaailma poole.

«Usun, et otsime juba praegu igalt poolt. M-Sport tegeleb väga aktiivselt talendiotsinguga ning praeguse eriolukorra ajal oleme märganud, et üha rohkem sõitjaid on hakanud tegelema virtuaalse rallisõiduga,» sõnas britt.

«Arvan, et meil on võimalik praegu nii mõndagi õppida. Oleme õigel teel ja liigume õiges suunas, et meelitada ala juurde rohkem inimesi,» viitas M-Spordi pealik WRC poolt käivitatud virtuaalsele rallisarjale. «See on üks lihtsamaid viise edasi minekuks.»