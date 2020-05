Lätlased kaaluvad jalgpalli meistrivõistlusi Eestis mängida

«Me ei saa jätkuvalt täistuuridel treenida. Kahemeetrise vahega treenimine on küll hea, kuid mitte täiuslik lahendus. Niimoodi on võimalik hoida ainult sportlikku vormi,» ütles Verpakovskis ning lisas, et ta ei mõista, kuidas on võimalik kaubanduskeskustes käia, kuid vabas õhus tuleb piirangutega treenida.