M-Spordi boss: Evansi karjäär on otsustavas faasis

DirtFish küsis Millenerilt, kas Evansi edu taga võib olla kindlustunne, et ta sõidab tehasemeeskonnas. «Võib-olla ka natukene seda, kuid kõige tähtsam on see, et ta vahetas meeskonda ning teab, et peab end tõestama. Põhimõtteliselt on ta «kõik või mitte midagi» faasis,» ütles Millener.