Rosberg meenutas, kuidas Schumacher talle käkki keeras

«Mu peast käisid läbi kõige hullemad mõtted. Arvasin, et kogu tiim on nüüd tema selja taga ja mul pole mingisugust võimalust. Eeldasin, et Michael manipuleerib endale kõik asjad välja. Kahtlesin endas, ta on ju kõigi aegade parim,» polnud Rosberg seitsmekordse maailmameistri liitumisest just vaimustunud.