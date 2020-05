Putini pressiesindaja nakatas olümpiatšempionist abikaasa koroonaviirusesse

Praegu viibivad 45-aastane Navka ja 52-aastane Peskov mõlemad haiglaravil, kuid endise iluuisutaja sõnul on see pigem ettevaatusabinõuna ning hullem on praeguseks juba möödas.

«Olen juba taastumas, palavik ja köha on mõlemad kadunud. Ma ei pidanud ka antibiootikume võtma, ilmselt seepärast, et naised põevad viirust kergemini, nagu mulle öeldi. Mu abikaasa olukord on natukene keerulisem, kuid üldiselt on kõik vaprate arstide kontrolli all,» kirjutas ta Instagrami postituse all.