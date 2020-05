Rovanperä kustutas rallifännide janu adrenaliinirohke videoga

«Igatsen autorallit juba väga ning usun, et seda teevad ka paljud teist. Siin on teile midagi, mis paneb kehas adrenaliini voolama,» teatas Rovanperä.

Ta täpsustas veidi, mis selle video eriliseks teeb. «Kiiruskatsel oli pikkust 14,69 km ning meie aeg oli 6.07,4. See tähendab, et keskmine kiirus oli 143,9 km/h. Nii kiiresti ei olnud keegi seda katset varem läbinud,» ütles soomlane, jättes mainimata, et katse sõideti õhtupimeduses.