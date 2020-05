Fernando Alonso on lähedal F1 sarja naasmisele

Alonso on pidanud läbirääkimisi Renault’ga, kelle sõitja Daniel Ricciardo liitub järgmisel hooajal McLareniga, kirjutab F1-insideri ajakirjanik Ralf Bach. Kokkulepe olla veel vaid vormistamise küsimus.

Alonso on karjääri jooksul osalenud 314 vormel 1 etapil. Tal on kirjas 32 etapivõitu, 97 poodiumikohta ning kaks MM-tiitlit, mille ta võitis nii 2005. kui ka 2006. aastal just Renault’ga.