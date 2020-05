Bayerni peatreener muretseb: ma ei tea, kas mehed peavad 90 minutit vastu

Suur jalgpall on tagasi, sest täna pannakse Saksamaal taas pall mängu. Sealse jalgpalli A ja O ehk Müncheni Bayern küll kohe avapäeval ei mängi, kuid juba pühapäeval astuvad nemadki platsile, et minna vastamisi Berliini Unioniga. Suurklubi peatreener Hansi Flick pole aga kindel, kui valmis tema mängijad tolleks kohtumiseks tegelikult on.