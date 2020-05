Ajaloo parimaks rallimeheks valitud Sainz annaks trofee meelsasti edasi

«Keeruline öelda... ma jätan selle hoopis saladuseks ega avalda seda, kuid kindlasti oleks see emb-kumb Sebastien (Loeb või Ogier - toim),» sõnas ta usutluses DirtFishile. «Nad olid mõlemad suured tšempionid omal ajal. Sa ei saa neid võrrelda, kuna nende karjäärid sisuliselt ei kattunudki, täpselt samamoodi nagu leidub teisi tšempione, kes olid parimad omal ajal.»

Näiteks Sainz oli omal ajal esimene mitte-põhjamaalane, kel õnnestus triumfeerida Soome rallil. «Kui ma MM-sarja tulin valitsesid siin ainult spetsialistid. Ma tahtsin seda väga muuta ning kuidagi mul see ka õnnestus. Ma triumfeerisin erinevatel võidukihutamistel: Soomes, Walesis, Keenias, Korsika, Monte Carlos - kohtades, kus on erinev iseloom. Arvan, et järgmised tšempionid mõistsid seda ning hakatigi keskenduma sellele, kuidas olla kiire igal pinnasel.»