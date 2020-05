Tšempion naaseb? Fernando Alonso sõlmis järgmiseks aastaks eellepingu

Prantsusmaa väljaanne Autohebdo raporteerib mitmetele allikatele tuginedes, et kahekordne vormel 1 maailmameister Fernando Alonso on kuninglikku sarja naasmas ning sõlmis täna Renault' meeskonnaga eellepingu. Teist rada pidi on samasugune informatsioon jõudnud ka Hispaania väljaande Marca kirjatsuradele.