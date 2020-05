Koroonas Premier League'i mängija: hirmutav, kui lihtne on sellesse nakatuda

Mariappa tunnistas ise, et on üks kolmes inimesest, kes Watfordis viirushaigusesse nakatunud. Ülejäänud kaks haigestunut on klubi taustajõud.

«See oli minu jaoks suur üllatus, kuna ma pole eriti kodust väljas käinudki,» sõnas 33-aastane Mariappa intervjuus The Telegraphile. «Kui jätta välja mõned jooksuringid ning jalutuskäigud lastega, olengi lihtsalt koduseinte vahel trenni teinud ja koduõpetaja olnud.»

«Mu elustiil on väga tagasihoidlik, ma ei käi pidudel ega eriti väljas, seega mul pole aimugi, kuidas ma võisin haiguse saada,» jätkas jamaicalane ning kinnitas, et ühtegi sümptomit tal esinenud pole.

«See on ausalt öeldes päris hirmuäratav, kuidas sa võid ennast täiesti hästi tunda, praktiliselt kodust mitte lahkuda, ent ikka nakatuda. Kui ma poleks tagasi treeningutele läinud, kus mind testiti, siis ma poleks ilmselt teadagi saanud, et mul see on,» sõnas varasemalt lisaks Readingu ja Crystal Palace'i hingekirja kuulunud Mariappa.