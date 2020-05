Jordani «mürgitanud» pitsapoiss: doksarjas väidetu on pooltõde

Esimene häirekell lõi meestel põlema siis, kui pitsa hotelli toodi. Kui võiks eeldada, et ühe pitsa kohaletoimetamiseks on vaja ühte inimest, siis millegipärast oli tol õhtul kohal viis inimest. Vähemalt nii väideti doksarjas.

«Panin selle pitsa lauale ja ütlesin, et mul on halb eelaimdus,» sõnas Grover. Jordan oli aga näljane ning kohe sedavõrd näljane, et sõi kogu pitsa üksinda ära.

Selline on Jordani ja tema kaaskonna versioon. Hoopis teine nägemus on 23 aasta tagusest õhtust Craig Fite’il. Mehel, kes Jordanile pitsa valmistas ja selle hotelli kohale toimetas.

Öelda, et toidumürgituse põhjustas just see pitsa on Fite’i hinnangul samuti ebaõiglane. «Kas ta sai diagnoosi. Käis ta arsti juures? Kogu see jutt on pooltõde,» ütles ta.