Video ⟩ 40-aastane abitreener lõi Euroopa liigas mängiva klubi vastu iluvärava

Kopenhaageni puhul on tegu edukuselt Taani kõigi aegade teise klubiga. Kokku on pealinnaklubi võitnud 13 meistritiitlit, olles ka valitsev tšempion. Sel hooajal mängib Kopenhaagen ka Euroopa liigas, kus on jõudnud 16 parema sekka. Avamängus İstanbul Başakşehiri vastu tuli leppida 0:1 kaotusega, korduskohtumine lükkus koroonaviiruse tõttu edasi.