Euroopa korvpalliturg elavneb: Barcelona pakub mängujuhile miljoneid

Kohe pärast Euroliiga eilset otsust läks aga möll lahti. Näiteks Himki peatreener Rimas Kurtinaitis teatas, et soovib säilitada 90 protsenti meeskonnast - kui vaid eelarve seda võimaldaks.

Kõigest mõni tund pärast Euroliiga otsust tegi FC Barcelona aastaid Ateena Panathinaikose rünnakuid tüürinud Nick Calathesele pakkumise, millega too saaks kolme aastaga 5,5 miljonit dollarit puhtalt kätte, teatas portaal Eurohoops allikas.

Mõne nädala eest oli läbi käinud teade, et Peterburi Zenit on valmis Calathesele pakkuma sama pika perioodi eest 8 miljonit eurot. Tegemist polnud küll ametliku pakkumisega, kuid Zenit saab Vana Maailma tugevaimas liigas jätkata ja selle peatreener Xavier Pascual on samuti kreeklasest mängujuhist huvitatud.