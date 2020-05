Järjekordne jalgpalli suurturniir lükkub aasta võrra edasi

Aafrika rahvaste karikavõistluseid on peetud alates 1957. aastast. Kõige edukam on seni olnud Egiptus, kes kroonitud võitjaks koguni seitsmel korral. Võistlus peetakse üle kahe aasta ning järgmisel aastal peaks tiitlit kaitsma Alžeeria.

Koroonaviirusesse on tänaseks nakatunud üle 5,6 miljoni inimese ning see on elu nõudnud koguni 350 000 isikul. Aafrikas pole viirus õnneks väga levinud ja seal on kogu maailmajao peale tuvastatud 120 000 juhtumit. Nendest peaaegu 50 000 on juba tervenenud, kuid kahjuks on 3500 inimest elu pidanud andma.